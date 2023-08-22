WhatsApp готовится обогатить пользовательский опыт новыми инструментами форматирования текста

WhatsApp, безусловно, король среди мессенджеров, но даже лидеры рынка не перестают искать пути совершенствования. Помимо недавних обновлений, вводящих поддержку HD-фотографий и видео, приложение готовится удивить своих пользователей еще одним интересным нововведением.

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Согласно данным портала WabetaInfo, на очереди новые инструменты для форматирования текста. Если раньше вы могли добавлять курсив или делать текст жирным, то скоро в вашем арсенале появятся:

Code Block - настоящая находка для программистов, позволяющая аккуратно отправлять код в чатах.

Улучшенные цитаты - теперь можно будет выделять и цитировать не только целое сообщение, но и его отдельные части. Удобно для обсуждений!

Списки элементов - если вы хотели составить список без лишних телодвижений, эта функция придется по душе.

Следует помнить, что эти функции пока в разработке, и нам всем придется немного подождать их официального релиза. Но без сомнения, эти обновления сделают общение в WhatsApp еще комфортнее!