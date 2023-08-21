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Samsung разрабатывает бюджетную версию складного смартфона серии Galaxy Z FE
После успеха моделей Samsung Galaxy Z Flip 5 и Z Fold 5, компания рассматривает возможность выпуска более доступной версии складного телефона под названием Galaxy Z FE

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В последние годы складные телефоны завоевали популярность среди пользователей благодаря их уникальному дизайну и функциональности. Однако стоимость таких устройств часто становится камнем преткновения для многих, кто хочет приобрести их. Например, Samsung Galaxy Z Flip 5 обладает довольно высокой ценой, а начальная стоимость Samsung Galaxy Z Fold 5 составляет 1 799,99 долларов США.

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Однако согласно последним данным, полученным из корейских источников, Samsung активно работает над разработкой более доступной модели складного смартфона из серии Galaxy Z FE. Название "FE" (Fan Edition) обычно используется компанией для обозначения устройств с хорошим соотношением цена-качество.

Данная модель, по всей видимости, находится на стадии тестирования и предполагается к выпуску после анонсов моделей Samsung Galaxy Z Fold 6 и Samsung Galaxy Z Flip 6. Исходя из традиций бренда в использовании названия "FE", можно предположить, что новое устройство будет представлять собой более бюджетный вариант последних моделей Z Fold или Z Flip на момент его релиза.

Также стоит отметить, что в ближайшие месяцы ожидается выпуск модели Samsung Galaxy S23 FE. Этот факт, наряду с обсуждением в корейских медиа, подтверждает планы Samsung по ежегодному обновлению линейки Galaxy S FE.

В итоге, благодаря этим нововведениям, потребители могут рассчитывать на то, что в ближайшем будущем на рынке появятся более доступные и качественные складные телефоны от Samsung, что, безусловно, станет хорошей новостью для тех, кто давно хотел приобрести такое устройство.

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#samsung #смартфон #телефон #бюджетный смартфон #galaxy z fe
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