Компания PLAUD Design представила Plaud Note – компактный диктофон с поддержкой искусственного интеллекта ChatGPT, позволяющий записывать голос, преобразовывать его в текст на 57 языках

Компания PLAUD Design из США представила инновационное устройство для записи голоса, Plaud Note, который включает в себя поддержку чат-бота ChatGPT, использующего искусственный интеллект. Это гаджет призван упростить процесс записи и обработки речи, а также помочь пользователям создавать выжимки и заметки из записанных материалов.

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Одной из ключевых особенностей Plaud Note является его компактность и легкий вес. Устройство имеет тонкий алюминиевый корпус толщиной около 3 мм, с размерами 86x54 мм и весом всего 30 грамм. Внутри установлен аккумулятор емкостью 400 мАч с магнитной зарядкой, который обеспечивает до 30 часов непрерывной записи или 2 месяца режима ожидания.

Plaud Note оснащен тремя микрофонами для записи звука: двумя обычными MEMS-микрофонами с режимом шумоподавления и датчиком вибропроводимости для записи телефонных разговоров. Для обеспечения коммуникации доступны модули WiFi, Bluetooth и кабельное подключение.

Устройство предлагает запись звука с битрейтом 1536 Кб/с, а встроенная память объемом 64 ГБ способна вместить до 480 часов записи. Таким образом, пользователи могут легко сохранять важные разговоры и информацию для последующего использования.

Plaud Note поддерживает интеграцию со смартфоном, что позволяет не только передавать записанные материалы на устройство, но и использовать искусственный интеллект ChatGPT для преобразования речи в текст. Поддерживается целых 57 языков, что делает его полезным инструментом для пользователей со всего мира.

Одним из наиболее интересных аспектов Plaud Note является его способность создавать выжимки и заметки из записанного материала с помощью искусственного интеллекта. Эта функция позволяет быстро извлекать ключевые моменты и сделать записи более организованными и структурированными.

Все эти особенности делают Plaud Note от PLAUD Design привлекательным инструментом для тех, кто активно использует голосовые записи в работе и повседневной жизни. Устройство объединяет компактный дизайн, длительное время работы и передовые технологии искусственного интеллекта, делая процесс записи и обработки речи более эффективным и удобным.

Это новое решение в области гаджетов приобретает всё большую популярность среди пользователей, и Plaud Note является примером того, как технологии искусственного интеллекта могут упростить и обогатить нашу повседневную жизнь.