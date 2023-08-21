SK hynix представила новую технологию PLC, способную достичь скорости записи на уровне TLC, разделив 5-битные ячейки на две 2,5-битные, что обеспечивает эффективность без ущерба скорости

Компания SK hynix анонсировала разработку новой технологии PLC (5-Bit MLC), способной предоставить производительность записи, сравнимую с технологией TLC (Triple-Level Cell), что является значительным шагом вперед в области флэш-памяти.

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Технология PLC (5-Bit MLC) представляет собой инновационное решение, позволяющее сохранять 5 бит информации в одной ячейке, что существенно повышает плотность хранения данных. Однако стандартные методы чтения и записи таких ячеек снижают скорость работы, что было недопустимо для практического использования.

Для преодоления этой проблемы, инженеры SK hynix реализовали новый подход: они разделили 5-битные ячейки на две 2,5-битные ячейки, каждая из которых хранит половину данных. Это позволяет снизить время записи, приблизив его к скорости TLC.

Сравнивая производительность записи традиционной 5-битной ячейки PLC с новой технологией, можно отметить, что время записи 32 различных пороговых напряжений в 5-битной ячейке почти в 20 раз превосходит время записи в TLC.

Однако новый подход SK hynix позволяет эффективно использовать две 2,5-битные ячейки, объединяя данные и получая 5-битные данные с сопоставимой скоростью записи TLC.Такой прогресс в области флэш-памяти может существенно повлиять на разработку более емких и производительных твердотельных накопителей, обеспечивая лучшую производительность при увеличенной плотности хранения данных.



