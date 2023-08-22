Будь как Маск, что еще можно сказать

Известный основатель компании Tesla, Илон Маск, недавно отправился в путешествие по Японии — стране с богатой культурой и искусством. После долгого отсутствия в Японии — целых десять лет — Маск вновь решил исследовать эту уникальную страну и делиться своими впечатлениями с поклонниками.

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В серии публикаций на платформе X (прежде известной как Twitter), Илон с энтузиазмом рассказывал о своем времени в столице — Токио. Одним из ярких моментов его визита стало посещение выставки TeamLab Planets в районе Одайба. Маск был особенно поражен экспонатом под названием "Бесконечная кристальная вселенная" и не упустил возможности поделиться своим восторгом от увиденного.

Помимо культурных мероприятий, Илон не пропустил музыкальное действо: он транслировал фрагмент выступления знаменитой певицы Граймс на месте проведения концертов Макухари Мессе.

Этот визит Маска в Японию демонстрирует его широкие интересы и любовь к разнообразным культурным исследованиям. Возвращение в Японию после длительного перерыва, по всей видимости, принесло ему множество новых впечатлений и вдохновения.