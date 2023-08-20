Известный блогер MrBeast организовал экстремальную Олимпиаду, пригласив 266 участников из разных стран для соревнований в пяти дисциплинах.

Известный видеоблогер MrBeast привлек внимание своей аудитории, представив экстремальную Олимпиаду с участием 266 участников из разных стран. Главным призом стала золотая медаль стоимостью $250 тыс., впечатляющая награда за их усилия в настоящих олимпийских испытаниях.

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На YouTube-канале MrBeast было опубликовано видео, посвященное этой оригинальной Олимпиаде, где участники соревновались в пяти различных дисциплинах, включая бег с препятствиями, гимнастику, стрельбу из лука, фехтование и футбол.





В долгожданном финале Словения и Ливия сразились за первое место, решая исход путем пенальти. Завершившаяся победой Ливия заработала золотую медаль и $250 тыс., а каждый участник также получил дополнительно $2000.

Сам MrBeast на данный момент является одним из наиболее популярных видеоблогеров в интернете, его аудитория превышает 177 млн человек. Он занимает второе место по числу подписчиков на YouTube, уступая только индийскому музыкальному лейблу T-Series.