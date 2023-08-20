Стратегия монаха в Baldur's Gate 3 позволяет наносить до 320 единиц урона за ход

В игре "Baldur's Gate 3", разработанной Larian Studios, игроки постоянно находят новые и уникальные стратегии для усиления своих персонажей. Однако недавно одна из таких стратегий, представленная пользователем Reddit под именем OrkoTheMage, особенно выделилась.

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OrkoTheMage разработал стратегию для класса монаха, что позволяет персонажу наносить от 168 до 320 единиц урона в одном игровом ходе. Основа стратегии заключается в оптимальном использовании бонусных действий в Baldur's Gate 3 и функции монаха "Шквал ударов". Эта особенность класса позволяет игроку потратить очки Ки — основной ресурс монаха — для совершения двух безоружных ударов в качестве бонусного действия.

Для дальнейшего усиления урона, OrkoTheMage интегрировал в свою стратегию три уровня подкласса Rogue's Thief, что предоставляет еще одно стандартное бонусное действие. Кроме того, подкласс монаха "Путь открытой руки" имеет функцию "Целостность тела", которая предоставляет дополнительное бонусное действие на три хода.

Максимизация урона достигается за счет комбинации различных модификаторов и магических предметов. Среди них выделяются навык Tavern Brawler, который добавляет модификатор Силы к каждому удару, а также магические предметы вроде Сапог Раскрепощенного Кушиго и Перчатки ловли душ.

В итоге, благодаря этой стратегии, каждый безоружный удар может нанести в среднем 30 единиц урона, что при максимальной эффективности равно 240 единицам урона за один игровой ход.