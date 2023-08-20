Люксовый Leopard 5- китайский автопроизводитель BYD представил электрический флагман

Китайский автомобильный гигант BYD недавно вышел на рынок с новинкой в сегменте электрических автомобилей премиум-класса - Leopard 5. Этот роскошный электрокар выделяется своим дизайном, который гармонично сочетает в себе черты европейских и китайских автомобилей, напоминая модели, такие как Tank 300 и Chery Explorer 6.

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Leopard 5 удивляет своим крупным кузовом с резкими линиями и светодиодной оптикой, которая напоминает фары Land Rover. Благодаря увеличенной подвеске и крупным колесам, автомобиль идеально подойдет для езды как по городским дорогам, так и по бездорожью. Его основа - это специализированная платформа DM-o, созданная специально для гибридных автомобилей.

Внутреннее пространство Leopard 5 напичкано современной электроникой. Водитель и пассажиры найдут здесь масштабный жидкокристаллический экран, который заменяет традиционную приборную панель, а также множество функциональных кнопок на центральном тоннеле и на рулевом колесе, обтянутом высококачественной кожей.

Что касается технических характеристик, этот автомобиль оснащен гибридной системой, включающей в себя несколько электромоторов, а также двигатель внутреннего сгорания. Их общая мощность достигает 650 л.с., что обеспечивает запас хода в 1.200 км, из которых 125 км Leopard 5 может преодолеть исключительно на электротяге.

Что касается стоимости, предполагается, что Leopard 5 будет предлагаться по цене в районе 5,5 млн рублей. Этот автомобиль, безусловно, станет отличным выбором для тех, кто ищет современное, мощное и стильное электрическое транспортное средство.