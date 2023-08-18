Google готовит инновационную функцию для своего приложения Google Messages - поддержку спутниковой связи

По последним данным, компания начала работу над инновационной функцией в своем приложении Google Messages - добавлением поддержки спутниковой связи. И, по всей видимости, эта революционная функция собирается сделать свой дебют в ожидаемой версии Android 14.

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Первые намеки на эту функцию уже присутствуют в сообщениях Google, о чем свидетельствует обнаруженный пользователем Twitter по имени Нил Рахмун интерфейс экстренной связи в приложении. Хотя сам функционал пока не активирован, это дает нам подсказку о том, что Google на пути к внедрению спутниковой связи в мир обмена сообщениями. И хотя на данный момент ни одно другое мессенджер приложение не обладает этой возможностью, это лишь вопрос времени, когда она станет доступной благодаря расширению API.

Представьте себе будущее, где миллионы устройств Android могут использовать спутниковое соединение для отправки сообщений. Эта функция не заменит обычную сотовую связь, но станет своего рода подстраховкой, когда сотовая сеть подводит или сигнал отсутствует. Необходимость оставаться на связи важна в любой ситуации, и Google вносит свой вклад в обеспечение надежности обмена сообщениями.

Однако, как всегда, существует необходимость в совместимом оборудовании для полноценной поддержки функции спутниковой связи. На данный момент это привилегия серии iPhone 14, но с ожидаемым расширением поддержки на устройствах Android, в будущем они также смогут воспользоваться этой удивительной возможностью. Следующий год, по всей видимости, принесет революцию в мире связи.