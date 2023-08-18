Исследователи НИТУ МИСИС разработали мобильное приложение, способное точно прогнозировать задержки авиарейсов

Исследователи НИТУ МИСИС разработали инновационное мобильное приложение, способное прогнозировать задержки авиарейсов с высокой точностью. Это приложение учитывает различные факторы, включая погодные условия, загруженность, тип воздушного судна и техническое обслуживание.

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Основанное на методах машинного обучения и модели многослойного перцептрона, оно обучалось на миллионе записей о полетах, а его прогнозы в среднем различаются с истинными данными не более чем на 12 минут.

Разработчик приложения, Вячеслав Пачков, поделился, что дальнейшие планы включают улучшение точности модели и оптимизацию для работы на мобильных устройствах. Составленная из девяти входных признаков, модель оценивает параметры, такие как время между вылетами, ожидаемое время прибытия и даже погодные условия.

Это важный шаг в области авиационной технологии, позволяющий путешественникам более точно планировать свои путешествия.