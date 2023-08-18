AMD представила утилиту Radeon GPU Detective 1.0 (RGD), призванную помогать разработчикам исследовать и анализировать причины сбоев на новых видеокартах Radeon.

Компания AMD представила новую утилиту Radeon GPU Detective 1.0 (RGD), входящую в инструментарий GPUOpen-Tools, с целью оказать поддержку разработчикам при выявлении и анализе причин сбоев на новых видеокартах Radeon. Отмечается, что этот инструмент является частью открытой экосистемы и доступен на GitHub с лицензией MIT.

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Radeon GPU Detective (RGD) предоставляет разработчикам возможность генерировать отладочную информацию, которая помогает узнать основные причины возникновения сбоев. В эту информацию входят данные об ошибках в памяти, информация о ресурсах и маркерах выполнения, которые позволяют локализовать проблему и понять, что происходит с графическим процессором в момент сбоя.

Одной из важных функций утилиты Radeon GPU Detective 1.0 является анализ ошибок таймаута приложений TDR (Timeout Detection and Recovery) в приложениях Direct3D 12 для Windows. Этот режим автоматически перезагружает видеокарту в случае зависания, не требуя перезагрузки операционной системы. Стоит отметить, что на данный момент RGD не поддерживает обнаружение ошибок для DirectX 11, DirectX 9 и Vulkan, и также не работает на старых видеокартах Radeon.

Поддерживаемыми версиями видеокарт для текущей версии RGD являются Radeon RX 7000 (RDNA 3) и Radeon RX 6000 (RDNA 2). Для использования утилиты необходим последний драйвер Adrenalin 23.7.2.

С помощью Radeon GPU Detective разработчики имеют возможность перевести драйвер видеокарты в режим "Анализ сбоев" перед воспроизведением сбоя. Это позволяет создать подробные аналитические файлы в текстовом или JSON формате, что значительно облегчает автоматизацию процесса поиска и исправления ошибок.