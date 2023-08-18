Россия активизирует разработку лазерных систем противостояния украинским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА)





В ответ на растущую угрозу от украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), используемых для атак на российские города, Россия активизирует разработку новых средств противодействия. В частности, особое внимание уделяется созданию лазерных систем, которые считаются наиболее эффективными и безопасными для применения в населенных пунктах.

реклама

В интервью газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заявил, что атаки украинских дронов несут в себе, прежде всего, психологическую угрозу. «Они, как и налеты украинских БПЛА на Москву, не имеют большого военного и экономического эффекта, но нарушают привычное течение жизни и пугают людей», — подчеркивает эксперт.

Согласно Кашину, для эффективного противостояния этой угрозе России необходимо усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) и активно разрабатывать новые технологии.

Одним из перспективных направлений в этой сфере становится использование лазерных систем. Такие устройства могут точно поражать беспилотники, минимизируя риски для гражданской инфраструктуры и населения.

«Любой крупный город – это благоприятная среда для применения дронов. По сути, в городской застройке беспилотники превращаются в идеальное террористическое оружие», — замечает Кашин.

Активное внедрение лазерных систем в состав ПВО позволит России существенно усилить обороноспособность крупных городов и промышленных центров страны в условиях современных военных угроз.

Эксперт призывает не поддаваться на провокации, связанные с возможным перебросом дополнительных комплексов ПВО к столице, снимая их с фронта и прифронтовых районов, и акцентирует внимание на необходимости инновационных решений в сфере обороны.