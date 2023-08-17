Учёные обнаружили предсказанную 67 лет назад частицу-демона, которая поможет искать сверхпроводники

Ученые из Иллинойса, США, случайно открыли частицу, о которой говорили ещё в 1956 году. Это частица, которая не имеет массы и несет в себе огромный потенциал для будущего нашей энергетики.

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Почему это так важно? Сверхпроводящие материалы могут передавать электричество без каких-либо потерь. Сейчас это работает только при очень низких температурах, но новая частица, названная "демоном Пайнса", может помочь сделать это возможным даже при обычной комнатной температуре.

Ученые исследовали необычный материал — рутенат стронция — и наткнулись на нечто странное. Их измерения показали существование частицы, которую раньше даже не пытались искать, так как считали ее почти мифической.

Эта частица — на самом деле не совсем частица в обычном понимании, а скорее волна, возникающая от движения электронов в материале. Именно такое движение и было предсказано физиком Дэвидом Пайнсом много лет назад.

Что это значит для нас? Если ученые смогут использовать это открытие для создания новых сверхпроводников, которые работают при обычных температурах, это будет настоящей революцией. Электроэнергия станет дешевле и доступнее, а потери электроэнергии в сетях будут минимальными.

"Мы, возможно, стоим на пороге науки будущего. Это открытие может привести к снижению стоимости электроэнергии и помочь нам сделать мир чище," — подчеркивает ученый доктор Роберт Симмонс.