В Стокгольме разрешили акцию с сожжением Корана

В преддверии планируемой акции с сожжением Корана, которая должна состояться завтра у посольства Ирана в Стокгольме, общественные напряжения в Швеции растут. Согласно информации, опубликованной в шведской газете Aftonbladet, полиция удовлетворила заявление о проведении собрания, на котором планируется сжечь Коран.

реклама

Организаторы акции, как и их потенциальное количество, на данный момент не уточняются.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сделал заявление, призывая участников акции задуматься о последствиях своих действий. «Когда я говорю, что люди должны задуматься, это означает, что не все, что является законным, уместно. Если вы заботитесь о ситуации с безопасностью в Швеции, то нужно подумать, хорошо ли то, что вы делаете, для нашей страны или нет», — сказал он.

Этот инцидент станет не первым подобным случаем в Швеции. В конце июня, во время празднования Курбан-байрама в Стокгольме, уже проводилась акция с осквернением и сожжением Корана, которую организовал выходец из Ирака Салван Момика. Подобные акции были зафиксированы и в Дании, что вызвало волну возмущения в мусульманском мире. Организация Исламского сотрудничества и многие ее члены выразили резкое осуждение таких действий.

На фоне этих событий Служба госбезопасности Швеции признала, что страна стала приоритетной целью для исламистов. В связи с растущей террористической угрозой уровень безопасности в стране был повышен до 4 из 5 возможных.

Эти акции и реакция на них поднимают вопросы о балансе между свободой слова и безопасностью общества, а также вызывают обеспокоенность относительно возможного роста напряженности между различными этническими и религиозными группами в Швеции.