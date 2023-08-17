Google объявила о расширении программы самостоятельного ремонта смартфонов, включая модель среднего класса Pixel 7a.

В эпоху, когда каждый гаджет становится частью нашей повседневной жизни, способность самостоятельно поддерживать устройства в рабочем состоянии приобретает особую ценность. Компания Google, вслед за Apple и Samsung, продолжает расширять свои инициативы в этом направлении, обновив программу самостоятельного ремонта для своих смартфонов.

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Сегодня Google объявила о расширении программы самостоятельного ремонта, включив в неё модель Pixel 7a — устройство среднего класса, которое пользуется популярностью среди пользователей благодаря своему сочетанию функциональности и доступности. Сотрудничество с компанией iFixit, лидером в сфере DIY-ремонтов, обеспечивает владельцам Pixel 7a возможность самостоятельно заменять камеру, аккумулятор и дисплей устройства.

Комплект поставки для «сделай сам» от Google через iFixit включает в себя экран цифрового устройства, заднюю крышку, аккумулятор, а также датчики широкоугольной и сверхширокоугольной камер. К тому же, пользователи получат доступ к пошаговым руководствам, что облегчит процесс ремонта даже для тех, кто ранее никогда не брал в руки отвертку.

Ещё одной значимой особенностью программы является пожизненная гарантия на некоторые запасные части, предоставляемая iFixit. Это означает, что пользователи могут быть уверены в качестве заменяемых компонентов и их долгосрочной надежности.

Программа самостоятельного ремонта Google теперь распространяется на все телефоны Pixel, включая последние модели, такие как Pixel 7 Pro и Pixel 7, а также более старые модели, включая Pixel 6, Pixel 6 Pro и даже оригинальную версию Google Pixel.

В целом, этот шаг Google — это не просто стратегическое решение для поддержки пользователей. Это также шаг в сторону устойчивости и экологичности, поскольку программа может существенно продлить срок службы устройств, снизив необходимость в постоянной замене смартфонов.

«В мире, где электронные отходы становятся все более актуальной проблемой, возможность ремонтировать свои устройства — это шаг в правильном направлении», — комментирует представитель компании Google.