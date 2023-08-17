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Эфир обвалился ниже психологической отметки 1800 долларов
Одновременно с биткоином подешевел и главный альткоин, который упал до отметки 1800 долларов.

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17 августа 2023 г. — Ведущий альткоин рынка, Ethereum (ETH), продолжает своё падение, опустившись ниже психологической отметки $1800. Сначала курс опустился до $1822, в ночь на четверг эфир откатился к $1796, а текущая цена криптовалюты составляет $1785.

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Капитализация Ethereum сократилась до $214 млрд, подтверждая худшие прогнозы аналитиков и ставя под сомнение устойчивость его позиций как ведущей платформы для разработки децентрализованных приложений.

По оценке аналитика Али Мартинеса, после просадки ETH ниже $1800, монета получит реальную поддержку только в районе $1600. Ранее на этом уровне 2,48 млн адресов приобрели 3,8 млн монет. По словам Мартинеса, эти инвесторы, вероятно, предоставят значительную поддержку эфиру и в ближайшее время не будут поддаваться панике, несмотря на текущие трудности рынка.

Али Мартинес добавил, что сегодня доля прибыльных адресов на блокчейне Ethereum составляет менее 22%. Почти 78% пользователей эфира несли убытки ещё вчера, а сегодня их количество выросло. Это подчёркивает нарастающую неуверенность на рынке в перспективы этого альткоина.

Ситуация с Ethereum является зеркальным отражением общего состояния криптовалютного рынка, который испытывает значительные давления после последних мировых событий в сфере финансов и регулирования. Инвесторы и трейдеры осторожно относятся к текущим событиям, ожидая определённости от регуляторов.

В среднесрочной перспективе, сохраняется вопрос: сможет ли уровень в $1600 стать крепкой опорой для Ethereum, или же криптовалюта продолжит своё падение, тестируя нервы инвесторов ещё сильнее?

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