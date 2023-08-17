Аналитики отмечают, что за последние два дня были ликвидированы длинные позиции на сумму 24,76 и 20,17 миллионов долларов соответственно, согласно данным Coinglass

На фоне резкого снижения цены биткоина до уровня 28 353 долларов, сообщество криптовалютных трейдеров и аналитиков оценивает последствия данного обвала. Прежде торговавшийся выше отметки в 29 100 долларов, биткоин столкнулся с быстрым падением на более чем 700 долларов. Хотя на момент текущей публикации произошло частичное восстановление цены, рынок криптовалют находится в состоянии напряжённости.

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По мнению Питера Брэнда, известного трейдера, решающим уровнем цены для биткоина стало значение в 29 000 долларов. Важность этой отметки заключается в том, что движение ниже этой точки может сигнализировать о медвежьей ловушке. Трейдер подчеркивает, что только в случае успешного перелома медвежьей тенденции можно будет говорить о возможном росте цены. Временное снижение волатильности также акцентируется на значимости горизонтальной диаграммы для дальнейшей анализа. Аналитики отмечают, что за последние два дня были ликвидированы длинные позиции на сумму 24,76 и 20,17 миллионов долларов соответственно, согласно данным Coinglass.

Интересно, что даже на фоне обвала, спрос на фьючерсном рынке продолжает расти, и фундаментальные показатели сети остаются устойчивыми. Вилли Ву, известный сетевой аналитик, утверждает, что "настало время для BTC". Он подчёркивает, что несмотря на напряжённость в рынке, снижение волатильности и сильное движение вперед ждут криптовалюту.