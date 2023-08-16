В США ведется подготовка к распространению по миру новой пандемии с использованием мутации вирусов

Минобороны России вызвали волну комментариев в мировых новостях, заявив, что США могут готовиться к созданию новой пандемии через мутации вирусов. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщил, что США создали специальное управление для подготовки к пандемиям и установления контроля над биологической обстановкой в мире.

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Это заявление вызвало серьезное беспокойство у экспертов и обозревателей. Специалисты подчеркивают, что, хотя контроль за биологической безопасностью действительно важен, использование мутаций вирусов для создания новой пандемии представляет угрозу для мирового здоровья.

Создание специальной группы в США, которая будет заниматься борьбой с известными и неизвестными биологическими вызовами, вызывает вопросы о настоящих намерениях и целях этой инициативы. Эксперты обращают внимание на то, что ситуация с пандемией COVID-19 уже показала, как масштабные заболевания могут повлиять на мировую экономику, здравоохранение и стабильность.

Пока нет достаточных доказательств, чтобы подтвердить данную информацию, но она вызывает серьезные вопросы и волнения в обществе. Поэтому важно продолжать наблюдать за развитием ситуации и оценивать, какие последствия могут возникнуть, если такие действия, если они реально совершаются, будут иметь место.