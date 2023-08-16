Возможность восстановления черноморской зерновой сделки значительно уменьшилась из-за обстановки с безопасностью в регионе

Ситуация вокруг возобновления черноморской зерновой сделки стала еще более неопределенной в свете ухудшения безопасности в регионе. Турецкий источник озвучил, что недавний инцидент с проверкой российским кораблем судна в Черном море ставит под вопрос односторонние действия по сделке с зерном. Власти России, как представляется, намерены противостоять таким попыткам.

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Этот инцидент только подчеркнул сложности контроля над судами в регионе, особенно в случае использования этого пути для экспорта зерна. Более того, обстановка в Черном море обострилась из-за конфликта между Украиной и Россией, что ставит под сомнение стабильность и безопасность такой сделки.

Источник также предупредил о возможности давления со стороны западных стран на Турцию в вопросе регулирования прохода через проливы, регулируемые Конвенцией Монтре. Запад может стремиться к тому, чтобы торговые суда, участвующие в зерновой сделке, сопровождались кораблями НАТО и других западных стран до украинских портов. Однако это может вызвать дополнительные конфликты и усугубить напряжение в регионе.

Ситуация с черноморской зерновой сделкой остается сложной и неоднозначной. Напряженность в регионе и взаимодействие между Россией, Украиной и западными странами добавляют неопределенности в перспективы восстановления этой сделки.