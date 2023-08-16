Следственный комитет Российской Федерации начал расследование против авиакомпании Red Wings из-за двух серьезных нарушений

Следственный комитет Российской Федерации принял решение о начале уголовного расследования в отношении авиакомпании Red Wings, за нарушения, которые вызвали волну общественного внимания.

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Во-первых, события, связанные с периодом с 12 по 14 августа текущего года, стали неприятным инцидентом для российских туристов, ожидающих вылета из аэропортов некоторых стран. Эти задержки вынудили пассажиров провести продолжительное время в тяжелых условиях ожидания, далеких от комфорта.

Во-вторых, 13 августа авиакомпания Red Wings совершила рейс из Антальи в Москву, на борту которого находились 406 пассажиров, но неисправность системы кондиционирования привела к негативным последствиям.

В результате полета пассажиры были подвергнуты высоким температурам воздуха внутри салона, что повлекло за собой реальную угрозу для их безопасности и здоровья. Данные события поднимают важный вопрос о обеспечении безопасности и комфорта воздушных перевозок, а также о неотъемлемой ответственности авиакомпаний за выполнение своих обязательств перед пассажирами.