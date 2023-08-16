Передовой самолет впервые показали в виде масштабной модели на аэродроме Кубинка

На демонстрационной базе аэродрома Кубинка в рамках форума "Армия-2023" впервые была представлена масштабная модель новейшего российского истребителя Су-75 Checkmate, и это не обычная версия, а беспилотный вариант самолета.

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Этот вариант модели был изготовлен с учетом всех технологических нововведений, внесенных в конструкцию за последние несколько лет. Значительные изменения, согласно журналу "Взлет", претерпела хвостовая часть машины: площадь флаперонов крыла существенно увеличилась, а угол стреловидности их задней кромки стал равным примерно -45° (ранее был около -10°). Кроме того, заметны изменения в конфигурации хвостовых балок и управляющих поверхностей.

В рамках прошлогоднего форума "Армия-2022", глава Объединенной Авиастроительной Корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что начало пилотируемых летных испытаний Су-75 Checkmate запланировано в 2024 году. Однако появление беспилотной версии остается под большим вопросом, и точные сроки ее выпуска пока не уточнены.

Этот прорыв в области авиационных технологий обещает новые перспективы для российской оборонной промышленности, подчеркивая стремление к инновациям и автоматизации боевых действий.