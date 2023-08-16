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Модель беспилотной версии истребителя Су-75 Checkmate показана в Кубинке
Передовой самолет впервые показали в виде масштабной модели на аэродроме Кубинка

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На демонстрационной базе аэродрома Кубинка в рамках форума "Армия-2023" впервые была представлена масштабная модель новейшего российского истребителя Су-75 Checkmate, и это не обычная версия, а беспилотный вариант самолета.

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Этот вариант модели был изготовлен с учетом всех технологических нововведений, внесенных в конструкцию за последние несколько лет. Значительные изменения, согласно журналу "Взлет", претерпела хвостовая часть машины: площадь флаперонов крыла существенно увеличилась, а угол стреловидности их задней кромки стал равным примерно -45° (ранее был около -10°). Кроме того, заметны изменения в конфигурации хвостовых балок и управляющих поверхностей.

В рамках прошлогоднего форума "Армия-2022", глава Объединенной Авиастроительной Корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что начало пилотируемых летных испытаний Су-75 Checkmate запланировано в 2024 году. Однако появление беспилотной версии остается под большим вопросом, и точные сроки ее выпуска пока не уточнены.

Этот прорыв в области авиационных технологий обещает новые перспективы для российской оборонной промышленности, подчеркивая стремление к инновациям и автоматизации боевых действий.

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#беспилотники #истребители #беспилотник #армия-2023 #су-75 checkmate #российский истребитель
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Артём Николаев
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Модель беспилотной версии истребителя Су-75 Checkmate показана в Кубинке
Redneck_prm
12:18
>>> Первое что мешало Q6600 это адовый нагрев такой же как и у ПнейД. Вот кстати у 95-ваттного 6600 проблем с нагревом вообще не было, даже на боксовом кулере температуры вполне себе в норме.
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