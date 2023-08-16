В рамках форума "Армия-2023" в России был представлен бронированный внедорожник Tank 500, который теперь усилен до класса защиты БР4

В рамках форума «Армия-2023», который проходит в России, был представлен обновлённый бронированный внедорожник Tank 500. Это гражданский "танк", усиленный до класса защиты БР4, что позволяет автомобилю выдерживать прямые выстрелы из снайперских винтовок или автоматов патронами калибра 7,62 мм, а также взрывы под днищем до 250 граммов и боковые взрывы до 4 кг в тротиловом эквиваленте.

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Дополнительное оснащение бронированного Tank 500 включает в себя противопожарную систему в моторном отсеке и переговорное устройство, работающее в режиме «салон/улица». Обычно к таким автомобилям добавляют также и дополнительный аккумулятор, чтобы обеспечить их работоспособность в экстремальных условиях.

Хотя о двигателе и других агрегатах бронированного Tank 500 в ходе презентации не было сделано официальных заявлений, предполагается, что он оснащен 3-литровым турбодизельным мотором мощностью 299 л.с. и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Стоимость обычной версии Tank 500 начинается от 6,3 млн рублей, однако ожидается, что цена бронированного варианта будет значительно выше.

«С учетом увеличенной безопасности и высоких характеристик защиты, этот автомобиль станет прекрасным выбором для тех, кто ищет надежное и безопасное средство передвижения в условиях повышенной опасности», — комментирует автоаналитик Игорь Калинин.

Таким образом, новый Tank 500 обещает стать не только мощным и надежным внедорожником, но и настоящей крепостью на колесах для своего владельца.