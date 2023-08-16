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США сейчас ищут альтернативные пути для экспорта украинского зерна, так как была прекращена зерновая сделка. По информации из газеты Wall Street Journal, американские представители ведут переговоры с Турцией, Украиной и соседними странами Восточной Европы с целью увеличения использования альтернативных маршрутов для экспорта зерна.
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Поддерживая план транспортировки сельхозпродукции, США стоят за увеличение мощностей Украины по перевозке зерна через реку Дунай к октябрю. Планируется достичь объема в четыре миллиона тонн зерна ежемесячно. Кроме того, зерно будет направляться через Черное море к портам Румынии, а затем отправляться в разные направления.
Такие шаги направлены на увеличение экспортных возможностей Украины, особенно через Дунай. Важно отметить, что эти усилия соотносятся с действиями Турции и ООН по восстановлению черноморской инициативы с участием Москвы.
Как было сообщено ранее, Украина начала регистрировать суда для использования временных коридоров в Черном море, но точные сроки открытия этих коридоров пока не установлены.