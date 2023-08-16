США и Турция совместно ищут нестандартные пути для экспорта украинского зерна после прерывания зерновой сделки

США сейчас ищут альтернативные пути для экспорта украинского зерна, так как была прекращена зерновая сделка. По информации из газеты Wall Street Journal, американские представители ведут переговоры с Турцией, Украиной и соседними странами Восточной Европы с целью увеличения использования альтернативных маршрутов для экспорта зерна.

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Поддерживая план транспортировки сельхозпродукции, США стоят за увеличение мощностей Украины по перевозке зерна через реку Дунай к октябрю. Планируется достичь объема в четыре миллиона тонн зерна ежемесячно. Кроме того, зерно будет направляться через Черное море к портам Румынии, а затем отправляться в разные направления.

Такие шаги направлены на увеличение экспортных возможностей Украины, особенно через Дунай. Важно отметить, что эти усилия соотносятся с действиями Турции и ООН по восстановлению черноморской инициативы с участием Москвы.

Как было сообщено ранее, Украина начала регистрировать суда для использования временных коридоров в Черном море, но точные сроки открытия этих коридоров пока не установлены.