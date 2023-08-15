YouTube принял новую политику в области здоровья, целью которой является борьба с медицинской дезинформацией, особенно о раке

В мире интернета есть место не только вдохновляющим рецептам и технологическим новинкам, но и разрушительной дезинформации. Сейчас YouTube решает взять быка за рога и анонсирует долгосрочную стратегию по борьбе с медицинской дезинформацией, особенно той, что касается рака.

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Под новым принципам YouTube-здоровья контент будет разделен на три категории: предотвращение, лечение и опровержение дезинформации. В первой категории "предотвращение" платформа обещает обзор и удаление видеороликов, которые противоречат рекомендациям уважаемых медицинских органов или распространяют сомнения в безопасности и эффективности вакцин (вакцинные фейки были запрещены на платформе в 2021 году).

Категория "лечение" будет направлена на снятие дезинформации, касающейся методов лечения, включая неподтвержденные методы. Касательно "опровержения", платформа будет бороться с контентом, который содержит ложные утверждения, например, что COVID-19 не приводит к смертельным случаям.

Директор и глава отдела здравоохранения и общественного здоровья YouTube, доктор Гарт Грэм, и вице-президент и глобальный руководитель доверия и безопасности, Мэтт Халприн, объявили: "Мы будем оценивать, связана ли конкретная ситуация, метод лечения или вещество с высоким риском для общественного здоровья, общедоступными рекомендациями от здравоохранительных органов по всему миру и насколько она подвержена дезинформации в целом".

С момента введения новой политики YouTube уже начал удалять видеоролики, нарушающие новые принципы, особенно те, что распространяют дезинформацию о раке. Этот активный подход будет только усиливаться в ближайшие недели. Например, видеоролики, утверждающие, что чеснок лечит рак, будут удаляться. В то же время YouTube создает плейлист научно подтвержденных видеороликов, связанных с раком, и сотрудничает с Mayo Clinic для создания еще больше информативного контента о раке.



