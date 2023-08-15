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iPhone 15 может получить гибкие USB-C кабели с чипом 3LD3 от Apple
Apple готовит крупное обновление для iPhone 15: переход с порта Lightning на USB-C

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Apple, судя по слухам, готовит крупное обновление для своей новой линейки iPhone 15: компания планирует заменить порт Lightning на USB-C. Такой переход ожидается до того, как Евросоюз введет обязательные требования к единому зарядному устройству. Это изменение, безусловно, облегчит жизнь пользователей, так как им больше не придется носить с собой два разных кабеля для зарядки устройств.

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Однако согласно последним новостям, вопреки ожиданиям, не все так просто. Специалисты обнаружили в USB-C кабелях новых iPhone специальный чип 3LD3. По данным источников, этот чип может ограничить выбор аксессуаров для потребителей, заставив их приобретать официальные кабели Apple.

Инсайдер под псевдонимом Majin Bu подробно рассмотрел эти кабели и высказал предположение о функции чипа 3LD3. К сожалению, сам чип не раскрывает своей функциональности, но по словам Majin Bu, его главная задача, вероятно, заключается в шифровании передачи данных. Это может указывать на то, что Apple намерена ограничить использование неофициальных кабелей с iPhone 15, побуждая пользователей покупать брендовые аксессуары.

Если эти данные подтвердятся, будущим владельцам iPhone 15, возможно, придется обзавестись официальными аксессуарами Apple для своих устройств из-за нового чипа 3LD3. Это изменение может значительно повлиять на стратегию компании и её отношения с потребителями, которые привыкли к более широкому выбору аксессуаров.

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