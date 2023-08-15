Apple тестирует новые датчики напряжения для Apple Watch Series 9, которые могут дать возможность пользователям отслеживать свои силовые тренировки

Аpple тестирует новую функцию для своих смарт-часов, которая может стать ключевой для пользователей, занимающихся силовыми тренировками. Компания планирует внедрить в Apple Watch датчики напряжения, которые могут отслеживать силовые тренировки в режиме реального времени.

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По информации, Apple планирует анонсировать новую серию Apple Watch Series 9 на специальном мероприятии 1 сентября. Хотя Series 9 будет оснащена новым чипом S9 на основе A15 Bionic и внешний дизайн останется неизменным по сравнению с Series 8, компании необходимо предложить новые функции, чтобы стимулировать пользователей к переходу на новую модель.

Согласно объявлению о вакансии в отделе здоровья Apple, потенциальный сотрудник будет отвечать за проектирование, тестирование и устранение неполадок предполагаемых датчиков для Apple Watch. На данный момент в Apple Watch уже есть упомянутые датчики, кроме датчика напряжения. Это может означать, что компания работает над введением еще одного важного элемента для отслеживания состояния здоровья через свои устройства.

Этот датчик может быть полезным для спортсменов, которые занимаются силовыми тренировками, так как он позволит им видеть, какова сила их нажатия или захвата. В настоящее время Apple Watch не позволяют пользователям отслеживать их силовые тренировки, что оставляет этот сегмент незанятым в функциональности устройства.

Отметим, что пока компания только тестирует эту функцию, и неясно, появится ли она в следующем месяце с запуском Apple Watch Series 9.