Zenko представляет новое обновление, которое позволяет интегрировать метаданные из существующих S3-бакетов или точек монтирования NFS

В последнем обновлении Zenko представлен новый механизм для работы с данными, хранящимися в S3-бакетах или NFS-локациях. Zenko теперь позволяет интегрировать метаданные из существующих S3-бакетов или точек монтирования NFS.

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Zenko функционирует путем создания и поддержания единого пространства имен для управляемых данных. С помощью обновлений "вне очереди" для S3 и NFS Zenko расширяет свои возможности в отношении уже существующих наборов данных. Он может читать существующее пространство имен, интегрировать метаданные и принимать управление этими новыми источниками.

Стоит подчеркнуть, что новая функция не копирует сами файлы. Вместо этого атрибуты S3-бакета и NFS-монтирования копируются в Zenko как метаданные для управления. Используя эту информацию, Zenko действует так же, как и для любого другого Zenko-бакета, что дает возможность поиска по метаданным, репликации в облаке, а также перехода или истечения срока жизни данных.

Представьте, что вы используете приложение, которое поддерживает хранение файлов только на NFS-монтированиях, например, систему управления мультимедийными активами (MAM), используемую для управления каталогом фильмов.

Некоторые из фильмов могут быть помечены для "распространения". Zenko может интегрировать метаданные, обнаружив фильмы с меткой "распространение". Затем можно использовать правила рабочего процесса для копирования этих объектов в удаленные бакеты, возможно, с соответствующей CDN для улучшения пользовательского опыта.

Эта функция является большим шагом вперед в реализации видения Zenko как универсального инструмента для работы с данными.