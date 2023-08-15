Сегодня HP анонсировала начало продаж своего нового ультрабука Dragonfly G4 в Китае. Согласно информации на официальной странице HP на JD.com, продажи стартуют 17 августа в 00:00 по местному времени, при стартовой цене в 12 999 юаней.

Ультрабук Dragonfly G4 обладает высококачественным корпусом из магниевого сплава, весом около 1,2 кг и толщиной всего 16,9 мм. Пользователи могут выбирать между двумя вариантами цвета – глубоким синим и светлым серебристым. Корпус прошел серьезное тестирование, включая падение, механические удары и экстремальные температурные условия.

Основными характеристиками данной модели являются:

13,5-дюймовый OLED дисплей с разрешением 3000×2000, поддержкой 100% DCI-P3 и яркостью до 400 нит;

Процессор Intel Core i7-1355U с максимальной частотой до 5,0 ГГц, 10 ядрами и 12 потоками;

Возможность установки до 32 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ высокоскоростного SSD диска PCle Gen4×4;

5-мегапиксельная камера с функциями интеллектуального слежения и смены фона;

Звук от B&O и микрофон с искусственным интеллектом для шумоподавления.

Благодаря 6-элементной батарее на 68 Wh, ноутбук обещает хорошую автономность. Прилагаемый 65W адаптер Type-C позволяет зарядить устройство до 50% всего за 30 минут.

Среди портов на борту новинки – HDMI 2.0b, Nano SIM-слот, два порта Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1, 3.5 мм аудиоразъем и слот для безопасного замка.

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В дополнение к стандартной версии, HP представила модели с сенсорными экранами. Цены для различных конфигураций следующие:

32 ГБ RAM + 1 ТБ SSD (стандарт) – 12 999 юаней;

32 ГБ RAM + 1 ТБ SSD (сенсорный экран) – 14 499 юаней;

32 ГБ RAM + 2 ТБ SSD (сенсорный экран) – 16 599 юаней.

Таким образом, HP Dragonfly G4 представляет собой привлекательный вариант для тех, кто ищет высокопроизводительный и портативный ноутбук с качественным экраном и корпусом.