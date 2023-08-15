Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Новый ультрабук HP Dragonfly G4 -OLED-дисплей, процессор Intel Core i7-1355U в продаже с 17 августа

Новый ультрабук HP Dragonfly G4 с 17 августа в продаже в Китае: легкий и тонкий корпус, 13,5-дюймовый OLED-дисплей, процессор Intel Core i7-1355U, опции сенсорного экрана
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Сегодня HP анонсировала начало продаж своего нового ультрабука Dragonfly G4 в Китае. Согласно информации на официальной странице HP на JD.com, продажи стартуют 17 августа в 00:00 по местному времени, при стартовой цене в 12 999 юаней.

Ультрабук Dragonfly G4 обладает высококачественным корпусом из магниевого сплава, весом около 1,2 кг и толщиной всего 16,9 мм. Пользователи могут выбирать между двумя вариантами цвета – глубоким синим и светлым серебристым. Корпус прошел серьезное тестирование, включая падение, механические удары и экстремальные температурные условия.

Основными характеристиками данной модели являются:

  • 13,5-дюймовый OLED дисплей с разрешением 3000×2000, поддержкой 100% DCI-P3 и яркостью до 400 нит;
  • Процессор Intel Core i7-1355U с максимальной частотой до 5,0 ГГц, 10 ядрами и 12 потоками;
  • Возможность установки до 32 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ высокоскоростного SSD диска PCle Gen4×4;
  • 5-мегапиксельная камера с функциями интеллектуального слежения и смены фона;
  • Звук от B&O и микрофон с искусственным интеллектом для шумоподавления.

Благодаря 6-элементной батарее на 68 Wh, ноутбук обещает хорошую автономность. Прилагаемый 65W адаптер Type-C позволяет зарядить устройство до 50% всего за 30 минут.

Среди портов на борту новинки – HDMI 2.0b, Nano SIM-слот, два порта Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1, 3.5 мм аудиоразъем и слот для безопасного замка.

реклама

В дополнение к стандартной версии, HP представила модели с сенсорными экранами. Цены для различных конфигураций следующие:

  • 32 ГБ RAM + 1 ТБ SSD (стандарт) – 12 999 юаней;
  • 32 ГБ RAM + 1 ТБ SSD (сенсорный экран) – 14 499 юаней;
  • 32 ГБ RAM + 2 ТБ SSD (сенсорный экран) – 16 599 юаней.

Таким образом, HP Dragonfly G4 представляет собой привлекательный вариант для тех, кто ищет высокопроизводительный и портативный ноутбук с качественным экраном и корпусом.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

китай процессор новинка ноутбук ультрабук ноу-хау dragonfly g4 hp ноутбук
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
7
Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
1
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
25
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
8
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
79

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Hill: Россия "незаметно" начала новое наступление в Харьковской области, а Генштаб ВСУ проспал его
18
Генерал Чиани: Мы нанесли удар, чтобы предотвратить угрозу Нигерии и Нигеру
22
Уникальный российский танк «Терминатор-2», видимо, был уничтожен беспилотниками
32
Пилот Су-35С получил звезду Героя России за сбитие в одном бою штурмовика и двух вертолетов ВСУ
4
Гражданин Польши, служивший в ФРГ, хочет устроиться на работу в ЧВК Вагнер
9
«Калашников» опробовал новую систему разведки в зоне СВО
5
В Сети появились кадры работы российской досмотровой группы на борту судна-нарушителя в Чёрном море
2
Кадры раскрытия крыльев планирующих версий авиабомб ФАБ-500 появились в Сети
+
ВС РФ засекли и уничтожили украинскую батарею ЗРК C-300 — видео
3
Россия поразила тоннель в Закарпатье, по которому перебрасывалась западная техника
4
Политик Барака: США сделают Зеленского козлом отпущения из-за разгрома ВСУ
3
MSI выпустила GeForce RTX 4060 Ventus 2X White в белом цвете
4
Китайские аналитики объясняют, почему Россия избегала мгновенной контратаки
2
Производство суперсовременных истребителей Су-57 в России будет наращиваться
19
Radeon HD 7850 за 2000 рублей запустила современные игры с высоким FPS — Cyberpunk 2077 "летает"
9
Майкл Маккол назвал разморозку $6 млрд Ирана подпиткой его ядерных амбиций
+
The Telegraph: Украине нужны не F-16, а те ракеты, которые используются благодаря им
+
Диетолог раccказал о влиянии кваса на набор веса
+
Энтузиаст создал ПК в виде космического корабля, используя тематику Starfield
+
В сети появились первые кадры из аниме-фильма «Как поживаете?» Хаяо Миядзаки.
+

Популярные статьи

США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
50
"Вы говорите Тайвань, а мы говорим Корея", — в США рассказали о наиболее вероятном конфликте в Азии
6
ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года
32
Покупаем мощный игровой ПК для Next Gen@4К за $2000 – тратим заначку, пока видеокарты не подорожали
22
Какое современное российское оружие было представлено на первом дне выставки "Армия-2023"
7
Российские многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"
1
Краткий обзор Atlas Fallen - унылый геймплей и отвратительная оптимизация игры
9
Samsung Galaxy Z Fold 5 - возвращение эры складных телефонов
8
Боевой расчет ПВО России сбил "ракету-монстр", модифицированную Киевом для удара по Крымскому мосту
+
Итоги гоночного уик-энда 12-13 августа
+

Сейчас обсуждают

Pilat2009
19:29
Ну как бы еще никто не сгнил
Автомобили в РФ не подешевеют даже в случае укрепления рубля
Truth Seeker
19:22
Как я могу прикидываться россиянином, если у меня гражданство РФ, не могу понять То есть гнать пургу с серьёзными лицами на гос. каналах в программе новостей, это шоу? Какая то шиза получается. Да и ...
В парке «Патриот» выставили захваченную в зоне СВО западную военную технику — фото
Туляган Эрматов
19:20
Автор статьи хороший рассказчик, расскзывает чушь как из картины "Охотники на привале"
США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
Надежда Непша
19:17
А что Родина мать русская их не смутило? Или ума не хватает свои памятники ставить. Ломать не строить.
В Киеве завершили установку на монументе «Родина-мать» герба Украины вместо герба СССР
jsth
19:15
Вы (хохлы прикидывающиеся россиянами) все время приводите как аргументы российское телевидение (просто у вас больше неоткуда брать инфу о нас). Но телевидение у нас это как шоу, к нему так и относятся...
В парке «Патриот» выставили захваченную в зоне СВО западную военную технику — фото
Михаил Barash Андреев
19:15
Так получается в процессе редактирования текста, когда одно предложение заменяется другим. А поскольку материалов уйма, то глаз при вычитке порой замыливается и не видит "бреда". Поправлено.
GUNNIR подготовила новое оформление для видеокарт Arc A750 Photon к 19-м Азиатским играм
Джон Коннор
19:14
Автор, ты нормальный? Че это за MESA и о каком слиянии речь, это только для Луних или нет? Можно было по русскаму напесадь???
Будущий графический драйвер RADV может многократно ускорить видеокарты AMD в трассировке лучей
Лев корл
19:13
Сводки сухие Ну естественно, СУхие били по целям, поэтому и сводки сухие😂😂😂😂
Стала известна цель вчерашнего ракетного удара по западной Украине
Truth Seeker
19:13
Могилизация близко
Шойгу заявил об исчерпании украинского военного ресурса
Spambomber23
19:11
Ночные ракетные прилёты по Львову https://t.me/boris_rozhin/94985 НекроППО не працует почему-то. Что с @бальничком, Игнат?
GUNNIR подготовила новое оформление для видеокарт Arc A750 Photon к 19-м Азиатским играм
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем