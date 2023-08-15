Rockstar Games приобрела разработчиков мода FiveM для Grand Theft Auto V и RedM для Red Dead Redemption 2, которых компания ранее блокировала из-за нарушений.

Rockstar Games, разработчик популярных компьютерных игр, объявила о приобретении команды моддеров Cfx.re, создавших модификации FiveM для Grand Theft Auto V и RedM для Red Dead Redemption 2.

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Этот шаг стал неожиданным, учитывая, что в 2015 году Rockstar заблокировала аккаунты этих моддеров в Rockstar Social Club из-за утверждений о способствовании пиратству. Сегодня, с изменившейся политикой относительно модов, Rockstar видит в приобретении возможность расширения функционала своих игр, в частности через создание выделенных серверов для ролевых игр.

Модификации от Cfx.re позволяют игрокам переходить на пользовательские серверы и отыгрывать роли различных жителей виртуального мира, тем самым обогащая онлайн-геймплей. Команда Cfx.re считает интеграцию в Rockstar большим шагом вперед для развития своего проекта.