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МОСКВА — Согласно заявлениям Скотта Риттера, бывшего разведчика Вооруженных Сил США, Российские Вооруженные Силы успешно провели операцию по подавлению систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Эти сведения были озвучены в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
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По словам Риттера, российская армия в течение последних месяцев нашла и нейтрализовала значительное количество западных установок ПВО на украинской территории.
В частности, отмечается успешная операция в мае, когда, по утверждениям Риттера, российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" поразила американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. По его словам, американская система ПВО не смогла перехватить эту ракету.
Как подчеркнул вице-премьер России Денис Мантуров, сегодняшние российские зенитные системы способны уничтожать ракеты такого типа, что является доказательством высокого технологического уровня российской противовоздушной обороны.