Goodnote 6 обновлено: iPad-пользователи получат еще больше инструментов для заметок

В App Store состоялся официальный релиз обновленного приложения для рукописных заметок на iPad - Goodnote 6. Этот релиз приносит с собой множество нововведений, делающих процесс ведения заметок еще более удобным и продуктивным.

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Среди ключевых функций нового обновления:

ИИ-функции: система теперь способна распознавать рукописный текст, проверяя его на орфографические ошибки и предлагая автоматическое завершение слов на основе почерка пользователя. Это нововведение активно для нескольких языков, включая английский, испанский, немецкий и голландский.

Материалы для экзаменов: приложение предоставляет материалы для подготовки к экзаменам SAT и DSE, начиная с курсов по математике.

Расширенные настройки блокнотов: пользователи теперь могут настраивать размер, цвет и разметку блокнота, в отличие от предыдущей версии, где доступны были только предустановленные шаблоны.

Персонализация папок: добавлены опции для выбора цвета папки, добавления иконок или эмодзи, а также функция сортировки по цветам.

Однако одним из наиболее обсуждаемых нововведений является переход на новую систему монетизации. В то время как Goodnotes 5 доступен был за единоразовую плату, Goodnote 6 предлагает пользователям подписную модель.

Приложение можно скачать бесплатно и создать в нем до трех блокнотов. Для расширения функционала предлагается подписка за 7 долларов в месяц. Пользователи Goodnotes 5 будут рады узнать, что им предоставляется скидка на новую подписку.

Помимо версий для iOS, iPadOS и macOS, разработчики представили версии Goodnote 6 для ультрабуков на базе Windows и планшетов Samsung, делая приложение еще более универсальным.