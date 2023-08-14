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Россия подтверждает намерение развивать равноправное военное сотрудничество
Россия открыта для равноправного военно-технического сотрудничества

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В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023", который стартовал 14 августа и продлится до 20 августа, Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул готовность России к дальнейшему углублению военного сотрудничества с другими странами. Президент выразил уверенность, что данное событие будет способствовать укреплению военного и военно-технического партнерства, способствуя обеспечению международной безопасности и стабильности в сложившемся многополярном мире.

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На открытии форума, который проходит в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка, Владимир Путин подчеркнул важность сотрудничества в различных сферах, включая подготовку кадров и обучение иностранных военнослужащих. Он также выразил надежду на подписание важных соглашений и экспортных контрактов между участниками форума.

Форум "Армия-2023" стал масштабным международным событием, привлекая ведущие российские предприятия оборонно-промышленного комплекса, и представляющие 85 иностранных компаний и организаций из 7 стран. В экспозиции и богатой деловой программе форума будут представлены последние достижения в области военных и военно-технических технологий.

Это событие представляет собой важную платформу для обмена опытом, технологиями и знаниями между странами, способствуя укреплению сотрудничества в области безопасности и стабильности на мировой арене. Россия подчеркнула свою готовность играть активную роль в формировании многополярного мира, способствуя мирному сосуществованию и взаимному развитию.

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NullRise
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14:19
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NullRise
14:19
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Hill: Россия "незаметно" начала новое наступление в Харьковской области, а Генштаб ВСУ проспал его
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NullRise
14:17
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14:17
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Hill: Россия "незаметно" начала новое наступление в Харьковской области, а Генштаб ВСУ проспал его
Роман Иванов
14:14
Так скоро уже.
Hill: Россия "незаметно" начала новое наступление в Харьковской области, а Генштаб ВСУ проспал его
Роман Иванов
14:14
А может и не может. Боты такие боты. 400 тыс. рыл на минус ушли, а вам всё ниимётся
Hill: Россия "незаметно" начала новое наступление в Харьковской области, а Генштаб ВСУ проспал его
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