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Российская мобильная ОС «Аврора» требует дополнительных 300 млрд рублей инвестиций к 2027 году
Доработка ОС «Аврора» и её интеграция в мобильные устройства обойдётся в 300 млрд рублей

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Разработчики российской мобильной операционной системы «Аврора», компания «Открытая мобильная платформа», представленная «Ростелекомом», сообщили о необходимости дополнительного финансирования в размере 300 млрд рублей до 2027 года.

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Это объявление последовало после консультаций Роскомнадзора с российскими производителями смартфонов и разработчиками ОС, такими как Yadro, «Аквариус» и «Лаборатория Касперского».

Целью этих инвестиций является доработка и адаптация ОС «Аврора» к современному парку мобильных устройств с планами выхода на потребительский рынок в течение следующих 3,5 лет. В рамках усилий по снижению зависимости от иностранных мобильных платформ, эксперты считают, что развитие российской ОС возможно только с помощью государственного финансирования.

В конце 2022 года «Ростелеком» представил амбициозный проект национальной мобильной экосистемы на базе ОС «Аврора», цель которого – реализовать 70 млн устройств к 2030 году. Проект был оценен в 480 млрд рублей. Основной мотивацией для создания такой экосистемы является потенциальная угроза отключения России от сервисов ведущих мировых платформ.

На данный момент в ОС «Аврора» доступно около 70 приложений и программных решений, включая антивирусы, офисные пакеты, защищённые мессенджеры и многие другие инструменты и сервисы, в том числе и развлекательного характера.

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