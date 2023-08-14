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АвтоВАЗ вновь запускает производство Lada Largus и готовится к выпуску электромобиля
АвтоВАЗ досрочно возобновил производство универсалов Lada Largus и планирует выпустить опытную партию электромобилей Lada e-Largus до конца 2023 года

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АвтоВАЗ, один из ведущих автомобильных производителей России, досрочно запускает производство своего популярного универсала Lada Largus. В официальном пресс-релизе компания сообщила, что запуск производственной линии состоялся на месяц раньше намеченной даты.

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Согласно пресс-релизу, в августе 2023 года планируется выпустить около 650 автомобилей Largus различных модификаций. Интересный акцент ставится на будущее электромобильного рынка: в этом объеме будут также произведены машинокомплекты для опытной партии электромобилей Lada e-Largus. Эта партия планируется к сборке в Ижевске к концу текущего года, что ставит новый вектор развития для российского автомобилестроения.

Также сообщается, что несколько кузовов Largus будут отправлены в Ижевск. Это необходимо для того, чтобы наладить технологическое оборудование на месте, где планируется полный перезапуск производства модели во втором квартале 2024 года.

Восстановление производства Lada Largus, а также новые шаги в сторону электромобильности, подчеркивают стремление АвтоВАЗа к инновациям и ответственному подходу к экологии, предоставляя потребителям больше экологически чистых транспортных средств.

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