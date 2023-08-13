Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl За пост начислено вознаграждение
США усиливают экономические санкции, стараясь замедлить рост китайской литографии
США вводят новые санкции с целью сдержать прогресс Китая в производстве чипов, задерживая его литографические технологии на пять поколений техпроцессов

реклама

В продолжение геополитической напряженности между Востоком и Западом, США увеличивают экономическое давление на Китай в области производства микросхем. Основной целью Соединенных Штатов, по словам экспертов, является задержка прогресса Китая в области литографии — жизненно важной технологии для создания современных микропроцессоров.

реклама

На конференции, прошедшей в Китае на прошлой неделе, Джеральд Инь Чжияо, генеральный директор и председатель совета директоров китайской компании AMEC, поделился своим мнением относительно текущей ситуации. По его словам, США стремятся "задержать литографию в Китае на уровне 28-нм техпроцесса", что значительно отстает от современных стандартов и является отставанием на пять поколений от передовых технологий.

С 2019 года американские власти вводили ряд санкций против китайских компаний, специализирующихся на производстве чипов. Особенно разрушительными для китайской промышленности стали экспортные ограничения, введенные в октябре. Китай остается зависимым от импорта технологического оборудования — около 85% оборудования поставляется из США, Японии и Нидерландов. Эта зависимость стала явным уязвимым местом после введения санкций.

В то же время, китайские компании активно ищут пути для укрепления своего технологического потенциала. Глава AMEC выразил уверенность, что опыт китайских специалистов, работавших за границей и вернувшихся после введения санкций, будет играть ключевую роль в развитии отечественного производства и уменьшении зависимости от западных поставщиков.

Вопреки сложившейся ситуации, китайская промышленность продолжает искать пути развития и адаптации к новым реалиям, а опыт и ресурсы, которыми она располагает, могут стать решающими факторами в этой борьбе.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сша #китай #санкции #экономика #литография #санкции запада
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Дональд Трамп заявил, что имеет практически стопроцентный шанс победить Байдена на выборах 2024
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Отобранные с большим трудом для учебы на F-16 пилоты ВСУ оказались атакованы "Кинжалом"
42
В Британии подготовили еще тысячу бойцов ВСУ
1
БМП Bradley получила "титул" самой уничтожаемой западной техники в зоне проведения российской СВО
5
ВКС РФ выложили в сеть ювелирное попадание планирующей бомбы в штаб 14-й ОМБр ВСУ в Купянске
3
Гражданина Китая обвинили в шпионаже в пользу ЦРУ
+
Вперед в Купянск - передовые отряды 138 МБР уже в 6 км от города
4
Неисправный Tesla Cybertruck на обочине случайно продемонстрировал устройство подвески и днища
+
Украина просит исключить Израиль из Контактной группы по обороне Украины
6
Боррель потребовал немедленно освободить президента Нигера
3
Кадыров: В переговорах нет никакого смысла, мы выигрываем по всем фронтам
11
ПАО Камаз продемонстрировал новые бронеавтомобили с антидроновой защитой
3
Получившие "бельгийский пакет обновлений" украинские Leopard 1 оказались ещё хуже базовой модели
1
В первом полугодии Huawei удалось слегка увеличить выручку
+
Байден назвал Китай «плохими ребятами»
+
Кадыров: России не нужны мирные переговоры, она выигрывает по всем фронтам
1
Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия на Украину
+
В США объяснили введение нового пакета санкций против России
+
Washington Post: первые шесть украинских пилотов F-16 не закончат обучение до лета 2024 года
1
«Российский газ был благословением для Германии» — немецкий политик
+
Кулеба потребовал передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS и Taurus
+

Популярные статьи

Изучаем 3 самых перспективных истребителя 6-го поколения – почему Россия не участвует в гонке
7
Можно ли собрать игровой компьютер в августе 2023 года, если в кармане есть только 65000 рублей
51
3 горячие игровые связки CPU + GPU + MB – когда скорость важнее денег, а экономия неуместна
5
Обстановка на Купянском направлении — разбор последних новостей
1
История кофе - как монахи обнаружили бодрящий эффект кофейных зерен и как всё заверте...
6
Значение и смысл компьютерных игр в жизни современного человека
39
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
14
M1 Abrams: «ржавое ведро» или современная машина – почему танк не так плох, как полагают эксперты
2
Смогут ли помочь танки Abrams M1A1 повысить скорость контрнаступления ВСУ
5
Компания Mail.ru запустила домен xmail.ru с целью переноса почтовых ящиков из иностранных сервисов
6

Сейчас обсуждают

Spambomber23
17:17
>в украине В Дупе могут появиться только глисты.
Спикер ВСУ Юрий Игнат: украинская ПВО уже сбила целых 13 гиперзвуковых «Кинжалов» и 20 «Искандеров»
FelsheR-BAN100911
17:17
Надо больше и чаще этих воров долбить.
СМИ: Американские базы в Сирии подверглись ракетным обстрелам
Cyborg39rus
17:14
Postal 2, NFS U+U2, GTA 3, Manhunt, Hitman BM, Borderlands 1+2, Dying Light 1+2, Crysis 1+2+3(люблю второй), Far Cry 2+4+5, S.T.A.L.K.E.R. - Lost Alpha DC ------------- Вот игры в которые точно стоит ...
Топ-5 игр, которые нельзя пропустить
andrew_riddler
17:10
У меня бутылок кроме лимонадных дома не бывает,так как я не употребляю алкоголь Но спецом для тебя приобрету,не переживай Твой акк на ютубе уже есть,все начинается с малого. Так что слейся отсюда нах ...
Можно ли собрать игровой компьютер в августе 2023 года, если в кармане есть только 65000 рублей
Vasijara
17:07
Т к ты амдшник, то я представляю откуда ты бутылку достанешь, мне такая бутылка не нужна, оставь себе
Можно ли собрать игровой компьютер в августе 2023 года, если в кармане есть только 65000 рублей
FelsheR-BAN100911
17:06
Только Кизис знаю и играл, на 10дх было красиво и необычно. Как раз пол игры прошол в дх9 на 7900гс, вторую на 8800гт. Конечно 10дх и сам кривис тогда ничего не тянуло.))
Топ-5 игр, которые нельзя пропустить
Андрей Рудой
17:05
😅😅😅😅😅
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
FelsheR-BAN100911
17:03
Компетентные источники заявляют, что посола Нигера в США Мамаду Киари Лиман-Тингуири, пытая голодом, заставили обвинить новые власти Нигера в пытке голодом недавно свергнутого президента Мохаммеда Баз...
Посол Нигера обвинил мятежников в пытке голодом свергнутого президента
Dimkovski
17:03
Just Cause 3 - это вообще какой-то адский ад.. абсолютно тоскливая и ПУСТАЯ игра
Топ-5 игр, которые нельзя пропустить
32Влад32
17:00
Им полезно вспомнить о причинах своего поражения в ВОВ.
В немецкой прессе назвали причину провала «контрнаступления» ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем