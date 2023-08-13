США вводят новые санкции с целью сдержать прогресс Китая в производстве чипов, задерживая его литографические технологии на пять поколений техпроцессов

В продолжение геополитической напряженности между Востоком и Западом, США увеличивают экономическое давление на Китай в области производства микросхем. Основной целью Соединенных Штатов, по словам экспертов, является задержка прогресса Китая в области литографии — жизненно важной технологии для создания современных микропроцессоров.

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На конференции, прошедшей в Китае на прошлой неделе, Джеральд Инь Чжияо, генеральный директор и председатель совета директоров китайской компании AMEC, поделился своим мнением относительно текущей ситуации. По его словам, США стремятся "задержать литографию в Китае на уровне 28-нм техпроцесса", что значительно отстает от современных стандартов и является отставанием на пять поколений от передовых технологий.

С 2019 года американские власти вводили ряд санкций против китайских компаний, специализирующихся на производстве чипов. Особенно разрушительными для китайской промышленности стали экспортные ограничения, введенные в октябре. Китай остается зависимым от импорта технологического оборудования — около 85% оборудования поставляется из США, Японии и Нидерландов. Эта зависимость стала явным уязвимым местом после введения санкций.

В то же время, китайские компании активно ищут пути для укрепления своего технологического потенциала. Глава AMEC выразил уверенность, что опыт китайских специалистов, работавших за границей и вернувшихся после введения санкций, будет играть ключевую роль в развитии отечественного производства и уменьшении зависимости от западных поставщиков.

Вопреки сложившейся ситуации, китайская промышленность продолжает искать пути развития и адаптации к новым реалиям, а опыт и ресурсы, которыми она располагает, могут стать решающими факторами в этой борьбе.