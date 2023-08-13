Злоумышленники могут использовать тепловые следы на пин-падах для кражи паролей. Эксперты предложили 15 методов защиты от подобных атак

Исследователи из Университета Глазго предостерегли публику о новой и неожиданной угрозе для информационной безопасности: тепловые следы. Оказывается, когда мы вводим пароли или пин-коды на пин-падах банкоматов и других электронных устройствах, наши пальцы оставляют тепловой отпечаток. Эти следы могут быть обнаружены и проанализированы злоумышленниками с помощью специализированных термочувствительных камер.

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Доктор Мохамед Хамис и его команда продемонстрировали систему под названием ThermoSecure. Эта система использует искусственный интеллект для сканирования тепловых изображений, обнаруживая следы оставленные пальцами на поверхности устройств. Таким образом, за считанные секунды она может корректно подобрать пароли пользователей.

Однако новость не только в том, что есть угроза, но и в том, что у нас уже есть решения. Эксперты предложили целый ряд методов для снижения риска термических атак. К ним относятся:

Использование перчаток или резиновых напальчников для уменьшения передачи тепла.

Охлаждение рук перед набором пароля.

После ввода кода рекомендуется прикладывать ладонь ко всему пин-паду или даже подышать на него, чтобы "сбить" тепловой след.

Также были предложены более сложные технические решения, такие как внедрение нагревательных элементов под поверхностью устройств или создание поверхностей из специальных материалов, рассеивающих тепло.

Но, возможно, самое важное - это осознание людьми этой угрозы. В опросе, в котором приняли участие 306 человек, было выявлено, что большинство пользователей чувствует себя ответственными за свою безопасность. Они готовы принимать меры, чтобы защитить свою личную информацию. Это отражает новый этап в развитии кибербезопасности, где пользователи становятся более осведомленными и активными участниками в защите своих данных.