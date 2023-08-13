В ближайшем будущем ВС РФ пополнится новейшими самоходными артиллерийскими орудиями "Флокс", монтированными на базе грузовика "Урал-4320"

В ближайшем будущем Вооруженные силы Российской Федерации получат усиление в виде новейших самоходных артиллерийских орудий (САО) "Флокс". О данном факте проинформировал первый заместитель гендиректора корпорации "Ростех" Владимир Артяков.

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Особое внимание следует уделить характеристикам новой техники. САО "Флокс", калибром 120 мм, будет монтироваться на колесную базу одного из самых надежных и проходимых армейских грузовиков — "Урал-4320". Главное вооружение "Флокса" представлено нарезным орудием 2А80 аналогичного калибра.

В контексте дополнительных нововведений в области военной техники Артяков также упомянул самоходные минометы "Дрок". Первая партия этих минометов уже была передана на службу российским бойцам, в то время как остальные продолжают проходить финальные этапы тестирования.

В дополнение к вышеуказанным новинкам стоит отметить, что ранее стали известны сведения о начале массового производства новейшей авиационной ракеты "Бронебойщик". Этот боеприпас, по утверждениям, обладает значительно повышенной мощностью по сравнению с аналогами.



