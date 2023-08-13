Ирак разблокировал Telegram после 7-дневной блокировки благодаря сотрудничеству мессенджера с местными властями по вопросам безопасности пользовательских данных

13 августа 2023 года власти Ирака возобновили доступ к популярному мессенджеру Telegram, блокировка которого продолжалась семь дней. Исходная причина ограничения касалась сохранения личных данных пользователей и вопросов национальной безопасности.

реклама

Ограничительные меры были введены после требований регулятора к основным провайдерам страны из-за опасений утечки данных. Ответив на требования, администрация Telegram поспешила взаимодействовать с органами Ирака, гарантируя, что контент, нарушающий правила конфиденциальности, регулярно удаляется модераторами платформы.

Пресс-служба мессенджера подтвердила удаление нескольких каналов, которые распространяли личные данные, однако уточнила, что никакие данные пользователей не передавались третьим сторонам.

Блокировка была введена 6 августа главными операторами связи страны — Zain и Earthlink, а также рядом местных провайдеров. Несмотря на ограничительные меры, некоторые операторы, такие как Kurdistan Net и Korek Telecom, не следовали указаниям по блокировке, а многие пользователи использовали VPN-сервисы для обхода блокировки.

Такое сотрудничество между администрацией Telegram и иракскими властями свидетельствует о стремлении обеих сторон обеспечивать безопасность данных и общую безопасность пользователей.