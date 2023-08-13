Ford утверждает безопасность своих автомобилей, несмотря на уязвимости Wi-Fi

Ford обнаружил уязвимость в своей информационно-развлекательной системе SYNC3, но быстро успокоил владельцев автомобилей, утверждая, что это не влияет на безопасность вождения. Уязвимость, известная как CVE-2023-29468, находится в Wi-Fi подсистеме многих популярных моделей автомобилей Ford и позволяет потенциальному злоумышленнику вызвать переполнение буфера.

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Важно отметить, что для эксплуатации уязвимости злоумышленник должен находиться в диапазоне действия Wi-Fi автомобиля. Ford утверждает, что уязвимость трудно использовать и она не влияет на системы управления автомобилем, благодаря встроенному брандмауэру.

Хотя производитель гарантирует безопасность, владельцам автомобилей рекомендуется отключить Wi-Fi в настройках SYNC3 до выпуска обновления программного обеспечения.

Эта новость идет вслед за недавним открытием инженера по безопасности из Yuga Labs, Сэма Карри, который обнаружил другие уязвимости в автомобилях Ford. Эти уязвимости позволили бы раскрыть личные данные владельца и использовать токены доступа для отслеживания и управления автомобилем. Ford продолжает работать над улучшением безопасности своих автомобилей в ответ на эти находки.