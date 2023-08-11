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Intel готовит замену офисным процессорам Pentium
Intel готовит новое поколение процессоров для офисных решений

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В мире вычислительных технологий зреет большое событие: компания Intel готовит к выпуску свой новый процессор Intel 300, который представит совершенно новое поколение офисных решений. Это важный шаг для тех, кто ориентирован на ультра-бюджетные варианты, ибо Intel 300 будет наследовать уровень производительности от популярной линейки Pentium.

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Согласно предоставленной информации, новый процессор будет оснащен двумя мощными ядрами, при этом сохраняя поддержку многопоточности, что сделает его привлекательным для рабочих станций и терминалов. Однако следует отметить, что отсутствие технологии Turbo Boost у Intel 300 сделает его частоту фиксированной на отметке 3,9 ГГц.

Новинка, как и её предшественник Pentium Gold G7400, ориентирована на ультра-бюджетные решения. При этом, Intel 300 будет стоить в диапазоне, схожем с предыдущей линейкой, сохраняя выгодное соотношение цены и производительности.

Характерно, что Intel 300 пришел на смену Pentium Gold G7400, став его наследником в мире офисных решений. Несмотря на отсутствие технологических финтифлюшек, Intel 300 будет поддерживать повышенную стабильность и надежность в использовании, что делает его отличным вариантом для рабочих станций и современных офисных задач.

С ожидаемым появлением на рынке в ближайшее время, Intel 300 может стать ответом на потребности ультра-бюджетных решений в области вычислительных технологий, продолжая легендарную линейку Pentium под новым именем.

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