Linux на компьютерах Apple: Fedora готовится к запуску на процессорах M1 и M2

Проект Asahi Linux, который уже ранее позволил пользователям запустить Linux на компьютерах Apple с процессорами M1 и M2, сделал еще один большой шаг вперед. Во время недавней конференции Flock Fedora Project, Гектор Мартин, основатель Asahi Linux, объявил о скором запуске Fedora Asahi Remix – уникальной версии Fedora, адаптированной для платформы Apple на базе ARM.

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С момента объединения усилий с Arch ARM в 2022 году, команда разработчиков активно работала над обеспечением полноценной поддержки Linux для процессоров Apple Silicon. Основной упор был сделан на адаптацию ядра и загрузчиков. После того как была достигнута необходимая степень поддержки ядра для создания базовой системы, команда сосредоточилась на интеграции различных дистрибутивов.

Целью Asahi Linux является создание надежного и функционального Linux-дистрибутива, который без проблем будет работать на оборудовании Apple. В качестве прототипа был создан Asahi Arch Linux ARM remix.

Стоит отметить, что разработчики планируют представить Fedora Asahi Remix с популярными графическими оболочками GNOME и KDE. Ожидается, что версия Fedora KDE станет флагманом новой линейки.

Однако проект столкнулся и с определенными проблемами, такими как отсутствие поддержки аудио из-за специфичной архитектуры динамиков компьютеров Mac. Необходимо подчеркнуть, что Apple официально не участвует в разработке, что усложняет процесс интеграции.

Разработчики ожидают выпустить Fedora Asahi Remix к концу августа 2023 года, но при этом не называют текущую версию полноценным релизом.

В целом, это значительное событие для любителей Linux, которые предпочитают аппаратное обеспечение Apple. Новый дистрибутив может стать идеальным решением для тех, кто ищет альтернативу macOS на своем устройстве.