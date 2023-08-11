Американские IT-гиганты начинают "отключение" России: корпоративные клиенты в опасности

Внезапные действия Google по блокировке корпоративных сервисов Google Workspace для ряда российских компаний, находящихся под санкциями США, вызвали серьезные затруднения для местных бизнесов. Сотрудники лишились доступа к критически важным инструментам работы - корпоративной почте, документам и облачному дисковому пространству.

реклама

Ситуацию усугубляет тот факт, что около 30% корпоративной информации российских компаний находится именно на площадке Google Workspace. Многие компании рисковали и полагались на американский сервис, несмотря на растущие политические напряжения, надеясь на предупреждение о возможных блокировках. Однако, как стало известно, Google может принимать такие меры без предварительного уведомления.

Также стоит отметить, что Microsoft, еще один ключевой игрок на IT-рынке, в скором времени прекратит продление лицензий для своих российских корпоративных клиентов. Это ставит российские компании перед необходимостью искать альтернативные решения для своей IT-инфраструктуры.

Эксперты предостерегают, что те, кто не предусмотрел резервное копирование данных и переход на альтернативные платформы, могут столкнуться с критическими проблемами в работе.

Все эти события подчеркивают растущую зависимость от американских IT-решений и необходимость развития отечественных аналогов.