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Популярность под вопросом: американцы выражают усталость от президента Байдена
Рейтинги одобрения Байдена составляют 41%, в то время как Трампа - 40%

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США вступают в новый этап политической борьбы между Джо Байденом и Дональдом Трампом, который обещает поднести ожидания и напряжение на новый уровень. Последние результаты общественных опросов показывают, что недовольство политикой Джо Байдена становится более явным, и его рейтинг одобрения продолжает плавно спускаться.

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Согласно докладу на портале 19FortyFive, рейтинг одобрения Джо Байдена находится на уровне около 41%, что вызывает озабоченность в рядах демократической партии. Рейтинг Дональда Трампа немного ниже и составляет чуть менее 40%. Это может стать предвестником ожесточенной борьбы за поддержку независимых и колеблющихся избирателей.

Статистика показывает, что американцев мало волнует возможность "реванша" Трампа за его поражение в 2020 году. Тем не менее, Байден реально может оказаться в неблагоприятной позиции на предстоящих выборах, хотя оба кандидата имеют достаточную поддержку внутри своих партий.

Особенно тревожным для Байдена является то, что его рейтинг среди независимых избирателей сократился до 33% по результатам последних четырех опросов. Сопоставимые цифры для Трампа на начальном этапе его первого президентского срока составляли от 30% до 40%. Это свидетельствует о том, что Байден теряет популярность среди тех, кто будет определять исход предстоящих выборов.

Именно популярность Байдена среди этой категории населения в конечном итоге помогла ему победить на президентских выборах 2020 года. Тогда поддержка Байдена среди колеблющихся избирателей была выше в среднем на 10 пунктов, и именно это сыграло решающую роль в определении итогов голосования. Однако сейчас его ожидают трудности. 

Согласно мнению аналитиков, для Байдена пришло время пересмотреть свою стратегию и найти способы восстановления доверия независимых избирателей. Ряд неудачных решений, включая неудачное завершение американской операции в Афганистане, подорвал его авторитет.

Предстоящие выборы 2024 года могут стать кульминацией этой политической драмы, где каждый голос будет иметь свою значимость. Байдену и Трампу предстоит справиться с задачей привлечения на свою сторону колеблющихся избирателей, которые окажут влияние на исход борьбы за Белый дом. Вопрос о том, какая из партий сможет восстановить доверие и убедить американцев в своей способности эффективно управлять страной, остается в центре внимания национальной политики в следующих месяцах.

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