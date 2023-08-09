Ученые обнаружили повышенное содержание вредных химических соединений в воздухе МКС, что вызывает озабоченность по поводу безопасности ее экипажа

Международная космическая станция (МКС) - вершина инженерного искусства и символ человеческой способности преодолевать пределы. Однако недавние исследования обнаружили, что даже на высоте 408 км над поверхностью Земли мы не защищены от загрязнителей, которые присущи нашим домам.

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Британские ученые обнаружили ряд веществ на МКС, которые являются потенциально опасными для здоровья. Среди них - полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ), бромированные антипирены и фосфорорганические эфиры, а также некоторые стойкие органические загрязнители. Но одно из наиболее интересных открытий – это повышенное содержание микропластика.

Вопрос о происхождении этого микропластика вызвал новый интерес к воздействию космической радиации на материалы станции. В условиях космоса, где радиация значительно сильнее, чем на Земле, пластиковые материалы и оборудование могут подвергаться ускоренному старению и разложению.

Доктор Анна Ковалева, эксперт по материаловедению и космическим технологиям, комментирует: "Пластиковые материалы, которые мы считаем устойчивыми на Земле, могут быстро деградировать в космосе. Это не только проблема для качества воздуха на МКС, но и для долгосрочной надежности оборудования и системы поддержания жизни."

Теперь ученые стоят перед новым вызовом: исследовать, как космическая радиация влияет на различные пластиковые материалы и выяснить, способствует ли она превращению их в микропластик. Эти знания будут важными не только для текущих миссий на МКС, но и для будущих межпланетных путешествий.

Возможно, ответы на эти вопросы откроют новые перспективы в области материаловедения и космической биологии. Но одно точно известно: космос продолжает учить нас уважению к деликатному балансу и сложности нашего окружающего мира.