Центробанк России решил приостановить закупку иностранной валюты на внутреннем рынке до 2024 года в целях стабилизации курсов и снижения волатильности финансовых рынков

В свете последних изменений на финансовом рынке, Центральный банк Российской Федерации объявил о временной приостановке закупок иностранной валюты на внутреннем рынке. Это решение будет действовать с 10 августа до завершения текущего года.

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Основной целью такого шага является снижение волатильности на финансовых рынках и попытка стабилизировать курсы основных валют. Стоит отметить, что это решение напрямую связано с операциями Министерства финансов, которые регулируются бюджетным правилом. В Центробанке уточнили, что прекращение закупок касается именно зеркалирования таких операций.

Несмотря на остановку закупок, операции по продаже иностранной валюты на внутреннем рынке будут продолжаться в обычном режиме.

Стоит напомнить, что фондовый рынок последние недели испытывает серьезные колебания. Так, курс доллара на Московской бирже недавно достиг отметки в 98 рублей, а евро – 107 рублей. Эксперты полагают, что решение Центробанка о приостановке закупок валюты может помочь устойчивости российской экономики в эти нестабильные времена.