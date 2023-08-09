На эксклюзивных условиях Apple платит тайваньскому производителю микросхем только за годные кристаллы





реклама

Apple платит TSMC только за те кристаллы, которые можно использовать в 3-нм процессорах, исключая оплату бракованных экземпляров. Это немаловажно, учитывая, что на данный момент только около 70-80% созданных кристаллов пригодны для использования. Обычно заказчики оплачивают как успешные, так и неудачные экземпляры, но благодаря такому подходу Apple смогла существенно сэкономить.

The Information, изучив ситуацию, подчеркивает, что связи между Apple и TSMC выходят за рамки стандартных отношений. Это позволило не только экономить миллиарды долларов, но и придать Apple значительное конкурентное преимущество.

Сотрудничество с TSMC дает Apple доступ к передовым технологиям производства чипов, способствуя инновациям и развитию продукции. Экономия средств также может повлиять на цены на продукцию Apple, делая ее более доступной для потребителей.

Эта неординарная сделка служит еще одним напоминанием о том, что успех в мире технологий зависит не только от новаторских разработок, но и от умения вести выгодные стратегические партнерства. И, кажется, именно такие подходы помогают Apple оставаться на вершине индустрии и радовать нас новыми технологическими открытиями.