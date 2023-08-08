Huawei и Chery представили электрокар Luxeed с автопилотом и интеграцией HarmonyOS, объединив инновации для улучшенного вождения





реклама

Luxeed - результат совместных усилий двух гигантов автомобильной индустрии, и его возможности действительно впечатляют. Он создан на инновационной платформе E0X и оснащен передовой тяговой батареей CATL, которая способна проехать до 700 километров на одной зарядке. Но настоящая жемчужина в этом великолепии технологий - система автопилота Huawei ADS 2.0.

С использованием передовых лидаров, 11 высококачественных HD-камер, 3 радаров миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых радаров Luxeed способен проехать до 200 километров без вмешательства водителя. А это всё под управлением операционной системы будущего, HarmonyOS 4. Но инновации не ограничиваются только автономностью.

Благодаря непревзойденным возможностям HarmonyOS, Luxeed легко интегрируется с вашими смартфонами, ноутбуками и другими устройствами, работающими на этой операционной системе. Даже подключение квадрокоптера для трансляции видео с его камер на впечатляющем мониторе в салоне автомобиля стало реальностью. Это действительно новое понимание взаимодействия автомобиля с технологией.

Согласно официальной информации, электромобиль Luxeed появится в продаже в третьем квартале 2023 года. Несмотря на цену в 2,7 миллиона рублей, эксперты уверяют, что каждый вложенный рубль стоит этих инноваций и неповторимых ощущений от вождения, которые он предлагает. В общем, это действительно впечатляющий шаг вперед в автомобильной индустрии, который изменит наше представление о будущем на дорогах.