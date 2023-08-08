Хайтек от Илона Маска, который заслужили коты

Tesla продолжает удивлять своими нестандартными продуктами, на этот раз представив в Китае оригинальные фирменные кошачьи лежанки (или туалетные лотки), созданные в стиле и форме их будущего электропикапа Cybertruck.

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Картонная лежанка для кошек выполнена в форме полуоткрытой кабины киберпикапа, создавая неповторимый футуристический вид. Внутри кошачьего лотка предусмотрены сменные блоки из влагостойкой гофрированной бумаги, обеспечивая максимальный комфорт и удовлетворение потребностей пушистых друзей.

Размеры внешних элементов лотка составляют 56x41x25 см, а сменной части – 45x19x2,5 см. Продукт доступен по цене около 1200 рублей.

Стоит отметить, что лежанка поставляется в разобранном виде и требует сборки. Однако после сборки и установки ее использовать в качестве туалета нельзя, поэтому владельцам следует заранее продумать, каким образом они предпочтут использовать этот инновационный аксессуар.

Первые наблюдения показали, что кошки предпочитают использовать этот кошачий Cybertruck в качестве уютной лежанки, что лишний раз подчеркивает непредсказуемость и оригинальность продуктов от Tesla.