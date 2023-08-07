Революция в платежах – PayPal вводит свой стейблкоин

PayPal Holdings совершил значимый шаг в области цифровых финансов, представив свою собственную криптовалюту с фиксированным курсом - стейблкоин PYUSD. Компания заверила пользователей, что этот токен полностью обеспечен депозитами в долларах США, краткосрочными облигациями казначейства и аналогичными эквивалентами наличности. С его стоимостью, привязанной к доллару США, доступ к PYUSD постепенно станет доступен клиентам PayPal в Соединенных Штатах в ближайшее время.

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Эмитентом PYUSD является финтех-компания Paxos Trust. С помощью этого стейблкоина пользователи смогут обменивать его на доллары США и криптовалюты, представленные на платформе PayPal. Также пользователи смогут использовать PYUSD для покупок и транзакций в экосистеме PayPal, включая приложение-подразделение PayPal Venmo. Кроме того, ожидается, что стейблкоин будет совместим с определенными сторонними криптокошельками.

PayPal планирует, что вначале PYUSD будет активно использоваться в секторах криптовалют и web3. Это включает в себя такие действия, как торговля цифровыми токенами и совершение покупок внутри игр. Со временем компания рассчитывает расширить область применения стейблкоина на традиционные денежные переводы.

Глава PayPal Дэн Шульман намерен использовать PYUSD для укрепления позиций компании на рынке цифровых платежей. Он подчеркнул, что согласно видению компании, стейблкоины станут неотъемлемой частью общей инфраструктуры платежей. Хосе Фернандес да Понте, руководитель команды PayPal по блокчейну и цифровым валютам, подчеркнул растущий спрос на стейблкоины в связи с уточнением регуляторной среды в США.

Перед запуском токена PYUSD Дэн Шульман сообщил, что PayPal проводил обширные дискуссии с регуляторами и законодателями. Он подчеркнул, что эти обсуждения привели к ситуации, когда заинтересованные стороны уверены в том, что уважаемое и хорошо регулируемое финансовое учреждение США вступает на рынок стейблкоинов.

С началом сентября Paxos начнет публиковать ежемесячные отчеты, детально описывающие активы, поддерживающие PYUSD. Кроме того, Paxos планирует предоставить сторонние подтверждения от бухгалтерской фирмы относительно резервных активов токена.

Внедрение PYUSD демонстрирует активное стремление PayPal адаптироваться к изменяющейся обстановке в области цифровых финансов. По мере набора популярности стейблкоина, он призван сыграть ключевую роль в формировании будущего цифровых платежей и финансовых транзакций.