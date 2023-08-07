Биткоины были украдены у биржи Bitfinix





В мире киберпреступлений появилась новая звезда - рэпер и предприниматель в области технологий Хизер Морган, выступающая под псевдонимом Razzlekhan. Она вместе со своим мужем, Ильей Лихтенштейном, признались в попытке отмывания 4.5 млрд долларов в Биткоинах, которые были украдены в ходе хакерской атаки в 2016 году.

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Хакерская пара была арестована в прошлом году в Нью-Йорке, когда полиция отследила их богатство до криптовалютного ограбления. Пока скрывались от правосудия, Морган создала себе образ рэпера и технологического предпринимателя, публикуя десятки экспрессивных музыкальных видео и рэп-песен под именем Razzlekhan.

Пара призналась в отмывании денег, а так же Морган признала вину в заговоре с целью обмана США. Все это время они пытались обналичить свое состояние, украденное у криптовалютной компании Bitfinex.

По судебным документам стало известно, как эта пара совершала отмывание миллионов долларов в биткоинах, используя хитрые способы, чтобы не попасться на глаза правоохранительным органам. Они разбивали биткоины на крошечные суммы и переводили их на тысячи кошельков с фальшивыми именами.

Они также смешивали украденные деньги с другой преступной криптовалютой на подпольной онлайн-площадке Alphabay. Кроме того, они покупали золотые монеты и создавали фиктивные компании, чтобы замаскировать происхождение средств. Их крупной ошибкой стала покупка подарочных карт Walmart на украденные деньги. Именно это привлекло внимание полиции и позволило им успешно отследить украденные биткоины.

В результате пара может получить тюремные сроки: Лихтенштейну грозит до 20 лет, а Морган - до 10. На момент ареста в феврале 2022 года, украденные 119 000 биткоинов стоили около 4.5 млрд долларов, что стало крупнейшим в истории финансовым конфискатом со стороны Департамента Юстиции США.

Когда произошла хакерская атака, биткоины стоили около 71 млн долларов. Судебные документы подробно показывают, как пара обналичивала миллионы долларов в традиционные деньги, используя сложные методы, чтобы оставаться незамеченными. Они дробили биткоин на мелкие суммы и переводили его на тысячи различных криптовалютных кошельков с фальшивыми личностями, смешивали украденные средства с другой криминальной криптовалютой на темном интернет-рынке Alphabay, покупали золотые монеты и создавали фиктивные компании, чтобы заставить средства от биткоинов выглядеть законными.

Сейчас же некогда блестящая карьера киберпреступников оборвана, и пара ждет своего суда, а мир киберпреступлений остался без своей новой звезды.